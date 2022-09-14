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Российский смертоносный «Маркер» начнут серийно производить

НПО «Андроидная техника»: в России обсуждается серийное производство робота «Маркер»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В России обсуждается возможность начала серийного производства в интересах «Роскосмоса» и «Росгвардии» перспективного боевого робота «Маркер», называемого смертоносным. Об этом ТАСС рассказали в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника».

В организации уточнили, что платформа «Маркер» играет роль лаборатории по отработке ключевых технологий робототехники.

«На данный момент нами ведется обсуждение о постановке опытно-конструкторской работы, по разработке и серийному производству платформы в интересах "Росгвардии" и НТЦ "Охрана" госкорпорации "Роскосмос"», — сообщили в пресс-службе НПО.

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Там же добавили, что ключевыми особенностями робота, которые привлекают «Роскосмос» и «Росгвардию», выступают его способность совершать автономное патрулирование выделенной территории и противодействовать противнику.

В сентябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника» сообщил, что боевой робот «Маркер» может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

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Иван Потапов
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