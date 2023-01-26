Рогозин рассказал о роботе-убийце танков Abrams и Leopard

Рогозин: робот «Маркер» способен автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard

Боевой вариант российского робота «Маркер» благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать вражескую технику. Об этом рассказал РИА Новости экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе о западных танках, включая американские Abrams и немецкие Leopard. «Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном», — пояснил Рогозин. По его словам, робот также сможет самостоятельно выбирать цель по приоритету и поражать ее соответствующими огневыми средствами.

Рогозин уточнил, что в феврале на Донбасс будут поставлены четыре робота «Маркер». Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.

Особенности робота-убийцы танков

«Маркер» разрабатывается научно-производственным объединением (НПО) «Андроидная техника». По словам Рогозина, ранее робота уже испытали в качестве системы охраны космодрома Восточный. Сообщалось, что обсуждается возможность начала серийного производства «Маркеров» в интересах «Роскосмоса» и Росгвардии.

Разработчик утверждает, что «Маркер» также может стать носителем квадрокоптеров-камикадзе. В пресс-службе компании уточнили, что штатно на платформе размещается до 16 дронов в боксах по четыре штуки. Эти беспилотники могут применяться для тарана вражеского беспилотника. Также на платформе возможна установка оборудования для лазерного оружия, способного поражать дроны на больших расстояниях.

Ранее Рогозин рассказал, что в настоящее время отрабатываются две версии «Маркера». Одна из них — разведывательный комплекс с подвесным дроном. Вторая — боевой вариант, она может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренными с тяжелым пулеметом или другим оружием. Рогозин пояснил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии машины. Благодаря кабелю беспилотнику не нужна батарея, а на его систему управления нельзя воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой дрон способен подниматься на 150 метров в высоту и обеспечивает видимость до 20 километров с помощью тепловизоров.

Также рассматривается вопрос применения на «Маркере» ряда вспомогательных систем для автономной транспортировки грузов

Иностранные танки появятся на Украине

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Об этом во время официального обращения заявил американский президент Джо Байден. При этом американский лидер отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании.

В тот же день представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Отмечалось, что на первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 боевых машин. Также немецкие танки прибудут на Украину из Испании (53 машины), Португалии (4) и Польши (14). Последняя стала главным инициатором передачи танков в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Британия первой из западных стран решила передать Украине свои основные боевые танки Challenger 2. Премьер-министр королевства Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставку эскадрона (батальона) из 14 единиц техники.