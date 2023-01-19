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11:05, 19 января 2023Наука и техника

Разработчик рассказал об испытаниях российских «Маркеров» в Донбассе

НПО «Андроидная техника»: на испытания в Донбасс отправят две платформы «Маркер»

Фото: Roscosmos / Reuters

На испытания в Донбасс планируется отправить две робототехнические платформы «Маркер». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании, разработавшей роботов, — Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника».

«Рассматривается вопрос применения ряда вспомогательных систем для автономной транспортировки грузов и визуального наблюдения за счет приданных средств», — заявил разработчик.

Дата отправки роботов в зону специальной военной операции (СВО) не сообщается. Отмечается, что в Донбассе платформы не получат летательные беспилотники-камикадзе.

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«На сегодняшний момент вопрос ведется не о боевом применении, а об отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, близких к реальным», — сказали в НПО.

В январе руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО.

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Иван Потапов
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