Рогозин раскрыл подробности об испытаниях боевых роботов «Маркер» в зоне СВО

Рогозин: разведывательную и ударную версию боевого робота «Маркер» опробуют в зоне СВО

Две версии боевого робота «Маркер» — разведывательную и ударную — опробуют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в настоящее время отрабатываются две версии «Маркера». Одна из них — разведывательный комплекс с подвесным дроном. Вторая — боевой вариант, она может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренными с тяжелым пулеметом или другим оружием.

Рогозин пояснил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии машины. Благодаря кабелю беспилотнику не нужна батарея, а на его систему управления нельзя воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой дрон способен подниматься на 150 метров в высоту и обеспечивает видимость до 20 километров с помощью тепловизоров.

Как уточнил Рогозин, разведывательный «Маркер» будет выдвигаться в сторону фронта и, находясь в укрытии, поднимать подвесной беспилотник, который будет часами находится в воздухе, ведя разведку обстановки.

Отмечается, что три перспективных боевых робота «Маркер» доставят в зону специальной военной операции (СВО) в феврале. В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении «Андроидная техника» сообщали, что в России обсуждается возможность начала серийного производства перспективного боевого робота «Маркер в интересах «Роскосмоса» и Росгвардии.