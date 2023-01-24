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04:06, 24 января 2023Наука и техника

Рогозин назвал сроки доставки боевых роботов «Маркер» в зону СВО

Дмитрий Рогозин заявил, что 3 боевых робота «Маркер» доставят в зону СВО в феврале

Три перспективных боевых робота «Маркер», называемые смертоносными, доставят в зону специальной военной операции (СВО) в феврале. Такие сроки в интервью РИА Новости назвал экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, роботы имеют свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет «техническое зрение», могут ориентироваться на местности, «выходить на точку, которая просто указывается оператором», выбирая самостоятельно маршрут. Рогозин подчеркнул, что «такие машины там нужны».

В январе Дмитрий Рогозин говорил, что боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО. По его словам, ранее «Маркер» уже испытали в качестве системы охраны космодрома Восточный.

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Марина Совина
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