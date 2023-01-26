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14:02, 26 января 2023Наука и техника

Названы особенности способного уничтожить Leopard российского робота

Военный эксперт Кнутов: «роботы-убийцы» Leopard способны к самообучению

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Роботы российского производства «Маркер», которые, как ранее заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, способны уничтожить западные танки, оснащены системой искусственного интеллекта и способны к самообучению. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный историк, директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он напомнил, что роботизированная техника ранее применялась в Сирии, однако, по его словам, там ландшафт поля боя существенно отличался от украинского. Поэтому, как отметил, специалист, сейчас Россия направляет всего четыре робота, чтобы изучить их поведение в городской местности и внести возможные доработки.

«Внешне они выглядят как небольшие танки, в их вооружении могут быть пулемет и противотанковая ракета с дальностью стрельбы примерно до шести километров. Действовать они могут либо на дистанционном управлении, либо непосредственно используется компьютер с элементами искусственного интеллекта. Есть машинное зрение, в которое заложены образы танков противника, есть возможность распознавания тех танков, которые были произведены в странах НАТО. Таким образом, робот не будет вести огонь по своим машинам», — объяснил Кнутов.

Эксперт добавил, что в машину встроена способность определять приоритет атаки по принципу того, какая угроза на поле боя представляет наибольшую опасность.

«Благодаря машинному обучению робот будет совершенствоваться в ходе боевых действий, то есть этот искусственный интеллект будет развиваться. Основное предназначение таких роботов — использование в городских условиях, что сложно, там они часто действуют парой при поддержки беспилотников. Второй вариант — равнинная местность, где они также могут применить свои способности: в частности, Запорожская область, где ожидается применение танков, которые Запад планирует передать Киеву», — заключил военный историк.

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Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что боевой вариант российского робота «Маркер» благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать вражескую технику. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о западных танках, включая американские Abrams и немецкие Leopard.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия намерена отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. Сообщается, что первая партия будет насчитывать 14 танков.

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Кирилл Садовский
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