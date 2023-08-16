Европе предрекли продолжение энергетического кризиса

Энергетик Фролов назвал преждевременными разговоры о конце энергокризиса в ЕС

Цены на газ в Европе продолжат расти даже после окончания забастовок в Австралии. В частности, это будет связано с восстановлением промышленности в Азии и ростом спроса на энергоносители, потому говорить об окончании энергокризиса в Европе рано. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Фактор Австралии, мягко говоря, не единственный влияющий на рынок Европы: если посмотреть объемы поставок из этой страны, то мы увидим, что он примерно равен тому, что только за сутки страны получают из России через Турецкий поток», — сказал эксперт.

Он объяснил, что основными получателями австралийского газа являются страны азиатско-тихоокеанского региона в лице Китая, Южной Кореи и Японии. При этом Китай продолжает наращивать спрос на фоне восстановления промышленности после коронавируса и после сокращения объемов закупок в 2022 году.

«В прошлом году газ был дорогой, объемы закупок сократили. Это высвободило дополнительные объемы, которые и пошли в Европу. Получается, что на цены в этом регионе влияют сразу несколько факторов: азиатский, погодный — летом, в жару, помещения необходимо охлаждать, и только на третьем месте идет Австралия», — объяснил Фролов.

Если такой поставщик как Австралия выпадет, то азиатским потребителям придется искать газ где-то еще. А это там же, где европейцы. Но азиаты могут предложить лучшую цену на бирже, и тогда котировки начнут расти и для Европы Александр Фролов энергетик

Энергетик заключил, что даже после завершения забастовок в Австралии, когда страна вернется к прежним объемам производства, проблемы для Европы не исчезнут. И главным вопросом станет то, насколько решит увеличить спрос Китай.

«Он продолжает увеличивать спрос. Так что говорить об окончании энергетического кризиса для Европы преждевременно. Сваливать его на Австралию — недопустимо, цены начали расти еще до этого», — резюмировал Фролов.

Цены на газ в Европе резко выросли — стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подскочила более чем на 15 процентов с начала дня, превысив отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.