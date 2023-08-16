Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в откровенном виде на фоне слухов о беременности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в черном купальнике спортивного стиля. На размещенном кадре видно, что на лице журналистки отсутствует макияж. «Переходим к водным процедурам», — подписала звезда пост.

Многие подписчики разделились во мнениях по поводу внешнего вида Собчак. «Жаль, что вы не беременна. Хотелось бы, чтобы у вас еще был ребенок», «Мы тут будем гадать, в положении ли Ксения? Мы же все думали, что да», «Не верьте ей, это старое фото», «Ксения, вы случайно не поправились?», «Стало быть, не беременна», — писали они.

Однако были те фанаты, которые поддержали кумира. «Фигура очень красивая», «Отличная форма для такого напряженного графика», «Очень классная фигура! Так держать!», «Шикарная», «Просто бомба!» — высказывались комментаторы.

Ранее Собчак показала архивные фото в откровенном виде. Журналистка разместила в соцсетях видео, смонтированное из снимков. На них знаменитость запечатлена в различных купальниках.