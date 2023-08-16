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15:55, 16 августа 2023Культура

Телеведущая Лазарева рассказала о намерениях Пугачевой во время приезда в Россию

Телеведущая Лазарева заявила, что Пугачева переоценила силы, вернувшись в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) рассказала о намерениях российской певицы Аллы Пугачевой во время приезда в Россию, а также отметила, что артистка переоценила свои силы. Ее слова передает StarHit.

Она добавила, что звезда всегда имела свое собственное мнение, а также планировала прилететь в Москву, чтобы всех помирить, но не смогла достичь этого, переоценив свои способности.

«Не думаю, что Алла Борисовна с Юдашкиным или Зайцевым обсуждали, что происходит в политике. Они просто дружили до конца дней. Мы же говорим про столпов. Это люди, которые в шоу-бизнесе много лет. Они общались. У них был круг. Какая разница, кто к кому как относится. Пугачева всегда была принципиальной девушкой со своим мнением», — отметила Лазарева.

Осенью 2022 года певица вместе с супругом и младшими детьми переехала жить в Израиль. В начале мая исполнительница приехала на церемонию прощания с дизайнером Валентином Юдашкиным и спустя несколько дней вновь улетела из России.

Ранее народная артистка РСФСР Лариска Лужина назвала эстрадную певицу Аллу Пугачеву холопкой.

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    Анастасия Астахова
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