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13:38, 8 августа 2023Культура

Народная артистка РСФСР назвала Пугачеву холопкой

Народная артистка РСФСР Лариска Лужина назвала Аллу Пугачеву холопкой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лариска Лужина, снявшаяся в таких советских картинах, как «Вертикаль» и «На семи ветрах», назвала эстрадную певицу Аллу Пугачеву холопкой. Об этом она сообщила в рамках II Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах», передает издание «Аргументы и факты».

Такими словами актриса прокомментировала заявление исполнительницы о том, что ее критики «были холопами, а стали рабами».

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», — сказала артистка.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах.

В сентябре прошлого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом и двумя младшими детьми.

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    Анастасия Астахова
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