Алла Пугачева порадовалась критике от людей, которых она «всегда терпеть не могла»

Российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. Свои мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Звезда отметила, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.