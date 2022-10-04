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Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес

Алла Пугачева порадовалась критике от людей, которых она «всегда терпеть не могла»
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. Свои мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Звезда отметила, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

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Анастасия Астахова
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