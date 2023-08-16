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05:25, 16 августа 2023Среда обитания

Москвичам пообещали «ростовское лето»

Вильфанд: 16 августа в Москву придет «ростовское лето» с 30-градусной жарой

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

В среду, 16 августа в Москву придет жара, характерная для Ростовской области. Температура поднимется до 28-31 градуса и продержится на этом уровне следующие три дня, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус», уточнил метеоролог. Такие показатели превышают климатическую норму на 4-6 градусов.

При этом в выходные дни ожидается похолодание, температура в субботу, 19 августа, понизится до 25 градусов, пройдут кратковременные дожди. В воскресенье, 20 августа, воздух прогреется до 20-25 градусов.

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    Александра Синицына
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