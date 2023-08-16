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16:24, 16 августа 2023Бывший СССР

Украинского военного трансгендера избили во Львове

Военного трансгендера ВСУ Хелен избили во Львове после вопроса о ориентации

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Военного трансгендера Хелен, служащего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) три года, избили во Львове, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

К трансгендеру подошел неизвестный мужчина и задал вопрос об ориентации военнослужащего. После этого Хелен нанесли серию ударов.

Инцидент произошел вечером 15 августа, когда трансгендер сидел на улице в центре города и разговаривал по видеосвязи со своим партнером. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из спикеров Сил обороны Украины. Вскоре на пресс-конференции для знакомства с украинскими журналистами он назвал россиянам тупыми.

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    Алевтина Запольская
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