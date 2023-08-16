Мадонна назвала даты новых концертов после госпитализации

Госпитализированная ранее Мадонна начнет гастрольный тур в октябре

Американская исполнительница Мадонна рассказала о том, когда планирует возобновить концертную деятельность после того, как она была госпитализирована и провела в реанимации несколько дней из-за бактериальной инфекции. Об этом сообщает People.

Отложенный из-за болезни звезды гастрольный тур под названием Celebration начнется 14 октября. Первым городом, в котором выступит исполнительница, будет Лондон. Певица даст концерты еще в трех городах Великобритании, после чего в рамках тура отправится в другие страны Европы: Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды.

13 декабря Мадонна даст концерт в Бруклине, после чего продолжит турне по северной части США. Сообщается, что некоторые из запланированных выступлений отменены окончательно, так как с руководством площадок не удалось согласовать перенос шоу.

Ранее сообщалось, что Мадонна написала завещание в связи с болезнью, где подробно описала правила управления своим наследием.

28 июня стало известно, что артистку нашли без сознания и доставили в больницу. У нее развилась бактериальная инфекция, из-за которой поп-звезда провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.