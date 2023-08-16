Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:42, 16 августа 2023Культура

Мадонна назвала даты новых концертов после госпитализации

Госпитализированная ранее Мадонна начнет гастрольный тур в октябре

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская исполнительница Мадонна рассказала о том, когда планирует возобновить концертную деятельность после того, как она была госпитализирована и провела в реанимации несколько дней из-за бактериальной инфекции. Об этом сообщает People.

Отложенный из-за болезни звезды гастрольный тур под названием Celebration начнется 14 октября. Первым городом, в котором выступит исполнительница, будет Лондон. Певица даст концерты еще в трех городах Великобритании, после чего в рамках тура отправится в другие страны Европы: Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды.

13 декабря Мадонна даст концерт в Бруклине, после чего продолжит турне по северной части США. Сообщается, что некоторые из запланированных выступлений отменены окончательно, так как с руководством площадок не удалось согласовать перенос шоу.

Ранее сообщалось, что Мадонна написала завещание в связи с болезнью, где подробно описала правила управления своим наследием.

28 июня стало известно, что артистку нашли без сознания и доставили в больницу. У нее развилась бактериальная инфекция, из-за которой поп-звезда провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    У ликвидированных под Брянском украинских диверсантов нашли FPV-дроны

    В Петербурге семилетней девочке насквозь прокусил ухо енот

    Названа дата запуска движения по МЦД-3

    Модный бренд выпустил обувь из лошадиных волос за десятки тысяч рублей

    Дзюбу дисквалифицировали за оскорбление журналиста

    На Украине назвали неэффективными немецкие беспилотники Luna NG

    Подтверждена связь между электронными сигаретами и риском инсульта

    Центробанк сообщил об ускорении роста цен в регионах

    В Киеве захотели переименовать улицу Ермака

    Госдолг одной из крупнейших экономик мира достиг исторического максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости