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08:30, 17 августа 2023Забота о себе

Раскрыты плюсы мужской мастурбации для здоровья

Сексолог Брэйм: регулярная мастурбация снижает риск рака предстательной железы

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Клинический сексолог, кандидат медицинских наук Глория Брэйм раскрыла главные плюсы регулярной мужской мастурбации для здоровья: в частности, благодаря ей снижается риск рака предстательной железы. Ее слова приводит издание Men’s Health.

Брэйм со ссылкой на исследования заявила, что у мужчин, эякулирующих 21 раз в месяц, риск развития рака простаты снижается на 33 процента по сравнению с теми, кто делает это не более четырех-семи раз за тот же период времени. Помимо этого, регулярный секс и мастурбация усиливают прилив крови к гениталиям и тренируют мышцы тазового дна и тем самым укрепляют потенцию и предотвращают недержание мочи, добавила специалистка.

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Еще одним положительным эффектом мастурбации на здоровье Брэйм назвала повышение выносливости во время секса. Она посоветовала посещать порносайт за час до свидания, чтобы продлить половой контакт и лучше себя контролировать в процессе близости.

Также, по словам сексолога, во время мастурбации усиливается выработка гормонов хорошего настроения серотонина, пролактина, окситоцина и дофамина, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека и улучшает его самочувствие. Кроме того, такой гормональный коктейль нормализует качество сна, подытожила Брэйм.

Ранее эндокринолог, андролог Яна Шварц предупредила, что в некоторых случаях гиперсексуальность способна испортить жизнь. О патологическом характере гиперсексуальности говорят нанесение вреда себе и партнеру во время секса, невозможность контролировать повышенное либидо, склонность к насилию, усиление либидо из-за стресса, заявила она.

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    Наталья Обрядина
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