Раскрыты плюсы мужской мастурбации для здоровья

Сексолог Брэйм: регулярная мастурбация снижает риск рака предстательной железы

Клинический сексолог, кандидат медицинских наук Глория Брэйм раскрыла главные плюсы регулярной мужской мастурбации для здоровья: в частности, благодаря ей снижается риск рака предстательной железы. Ее слова приводит издание Men’s Health.

Брэйм со ссылкой на исследования заявила, что у мужчин, эякулирующих 21 раз в месяц, риск развития рака простаты снижается на 33 процента по сравнению с теми, кто делает это не более четырех-семи раз за тот же период времени. Помимо этого, регулярный секс и мастурбация усиливают прилив крови к гениталиям и тренируют мышцы тазового дна и тем самым укрепляют потенцию и предотвращают недержание мочи, добавила специалистка.

Еще одним положительным эффектом мастурбации на здоровье Брэйм назвала повышение выносливости во время секса. Она посоветовала посещать порносайт за час до свидания, чтобы продлить половой контакт и лучше себя контролировать в процессе близости.

Также, по словам сексолога, во время мастурбации усиливается выработка гормонов хорошего настроения серотонина, пролактина, окситоцина и дофамина, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека и улучшает его самочувствие. Кроме того, такой гормональный коктейль нормализует качество сна, подытожила Брэйм.

Ранее эндокринолог, андролог Яна Шварц предупредила, что в некоторых случаях гиперсексуальность способна испортить жизнь. О патологическом характере гиперсексуальности говорят нанесение вреда себе и партнеру во время секса, невозможность контролировать повышенное либидо, склонность к насилию, усиление либидо из-за стресса, заявила она.