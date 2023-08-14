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21:59, 14 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

Андролог Яна Шварц предупредила, что гиперсексуальность может испортить жизнь

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Гиперсексуальность в некоторых случаях способна испортить жизнь, предупредила эндокринолог, андролог Яна Шварц. Об этом сексуальном расстройстве врач рассказала «Ленте.ру».

Гиперсексуальность может быть обусловлена генетическими факторами, объяснила врач. Также она может быть проявлением гормональных расстройств, лобно-височной деменции, шизофрении и других психических заболеваний, опухоли мозга, наркомании и побочным действием некоторых лекарств, добавила собеседница «Ленты.ру».

О патологическом характере гиперсексуальности говорят нанесение вреда себе и партнеру во время секса, невозможность контролировать свое повышенное либидо, склонность к насилию, усиление либидо из-за стресса и тревожного состояния (в норме реакция противоположная), аморальный и (или) противозаконный характер поиска сексуального партнера

Яна Шварцэндокринолог, андролог

По словам Шварц, в первую очередь нужно помнить, что здоровый человек с повышенным либидо не станет добиваться сексуального контакта любой ценой, даже посредством насилия.

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По словам врача, первым специалистом, который должен осмотреть и расспросить пациента, должен стать психиатр, психотерапевт или сексопатолог. Специалист выяснит возможную причину развития расстройства и порекомендует комплексное обследование в индивидуальном порядке. На основании результатов будет поставлен диагноз и предложено лечение.

«В настоящее время для лечения гиперсексуальности применяют психотерапию и медикаментозные методы лечения», — объяснила Шварц.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала четыре этапа восстановления женской сексуальности. Среди прочего она посоветовала составить список всего, что не нравится в сексе.

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    Вера Владзиевская
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