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07:01, 11 августа 2023Забота о себе

Сексолог назвала четыре этапа восстановления женской сексуальности

Сексолог Кокс: для повышения либидо составьте список не нравящегося в сексе

Фото: NDAB / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс предложила записать, что нравится и не нравится в сексуальной жизни, чтобы улучшить ее. Четыре этапа восстановления женской сексуальности она назвала в статье Daily Mail.

Кокс отметила, что отсутствие сексуального желания в разные периоды жизни наблюдается у 40 процентов женщин. По ее словам, большинство из них понимают, что разрушают свои отношения, но ничего не могут с собой сделать.

Для повышения либидо специалистка посоветовала для начала понять причину его снижения. «Составьте список всего, что вам не нравится в сексе. Не торопитесь и продолжайте, пока не почувствуете, что назвали все элементы, которые мешают наслаждаться интимной связью с партнером», — дала совет Кокс.

На втором этапе сексолог предложила подумать, какая эротическая активность желанна или нравится, даже при снижении влечения. Она указала, что большинство женщин хотят объятий, ласк и поцелуев, у некоторых есть другие сокровенные фантазии. «Если бы мужчины приняли простую концепцию, что половой акт необязательно является частью секса, то больше женщин были бы заинтересованных в близости», — считает Кокс.

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Далее специалистка предложила сопоставить два списка и придумать способ, как исключить то, что не нравится, и добавить то, что нравится. На последнем этапе полученный план, по словам Кокс, нужно показать партнеру и вместе придумать, как преобразовать интимную жизнь с учетом пожеланий обоих.

Ранее Трейси Кокс на примере романов актера Леонардо Ди Каприо объяснила тягу красивых женщин к мужчинам постарше. По ее мнению, девушки в тайне мечтают перевоспитать заядлого холостяка.

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    Екатерина Улитина
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