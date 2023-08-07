Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:03, 7 августа 2023Забота о себе

Сексолог на примере Ди Каприо объяснила тягу красивых женщин к мужчинам постарше

Сексолог Кокс: женщин влечет к мужчинам постарше желание их перевоспитать

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Сексолог Трейси Кокс на примере романов актера Леонардо Ди Каприо с молодыми моделями объяснила тягу красивых женщин к партнерам значительно старше себя. Ее мнение приводит Daily Mail.

По мнению Кокс, у красивых и амбициозных женщин есть много причин встречаться с мужчинами постарше. Например, 48-летнего Ди Каприо она описывает, как состоятельного, привлекательного и харизматичного мужчину, который к тому же обладает большим влиянием в индустрии развлечений. Однако специалистка обратила внимание, что все романы обладателя «Оскара» развиваются и заканчиваются по одному сценарию — прогулки на яхтах, посещение клубов и разрыв.

Свидания только с молодыми и красивыми — это показное выражение уверенности и мужественности. Сохранение этих отношений в статусе несерьезных означает, что он избегает ответственности и обязательств, которые обычно приходят с возрастом

Трейси Кокссексолог
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022

При этом Кокс подчеркнула, что к Ди Каприо влечет не только начинающих моделей, но и успешных девушек с состоявшейся карьерой и мировой славой. По ее мнению, их влечение к заведомо провальным отношениям, объясняется желанием перевоспитать заядлого холостяка. «Некоторые женщины обладают сильным инстинктом заботы и верят, что могут выявить лучшее в других — даже в таких, как Лео, с сомнительной историей свиданий», — объяснила свое мнение сексолог.

Кроме того, специалистка считает, что многие женщины воспринимают отношения с такими мужчинами как своеобразный вызов. Они надеются, что именно им удастся изменить характер человека и доказать миру свою уникальность.

Ранее появились предположения о новом романе Леонардо Ди Каприо. Его избранницей якобы стала 28-летняя модель Джиджи Хадид, с которой его несколько раз заметили на публике.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?

    Бойца ВСУ выгнали из украинского кафе после жалоб на русскую музыку

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала откровенные фото с отдыха

    Сексолог на примере Ди Каприо объяснила тягу красивых женщин к мужчинам постарше

    Извращенец ворвался в дома к женщинам и начал ласкать им ноги

    Подтверждены участники эксперимента Росаккредитации и «Честного знака»

    Жителей поселка в российском регионе эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

    ВСУ утопили свой танк в реке при попытке наступления в ДНР

    Обнаружен новый вид древнего человека

    Россияне вспомнили самый модный материал для одежды в СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости