Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с Джиджи Хадид

Актера Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с моделью Джиджи Хадид

Американскую модель Джиджи Хадид и голливудского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе, вновь заметили вместе на публике. Об этом сообщают журналисты Page Six.

Выяснилось, что 28-летняя манекенщица и 48-летняя кинозвезда посетили вечеринку в Хэмптоне, а на следующий день отправились на мероприятие, организованное основателем Tao Group Марком Пэкером в честь Дня независимости США. По словам репортера издания, пара проводила время в компании друг друга.

Отмечается, что вместе со знаменитостями на мероприятии также присутствовали предприниматель Берт Хедай, актер Дэнни Абекейзер и подруга Хадид Лия Маккарти. При этом совместных снимков Хадид и актера журналисты не опубликовали.

Представители знаменитостей, а также сами Хадид и Ди Каприо пока никак не отреагировали на слухи о возможном романе.

Предположения, что актер начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, впервые появились 14 сентября 2022 года. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.