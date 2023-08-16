Mash: Duracell вернется в Россию с названием Opticell и медведем вместо кролика

Известный производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернется в Россию под новым названием в конце сентября, пишет Mash.

Ожидается, что его продукция появится в продаже под брендом Opticell, символом которого вместо привычного кролика станет рыжий медведь. По данным журналистов, цены на батарейки вырастут в два раза, с 50 до 100 рублей за штуку. Такой прогноз в российском представительстве компании объяснили параллельным импортом и другими факторами — производить продукцию для России будут на заводе в Китае.

В апреле 2023 года стало известно о предстоящем уходе Duracell с российского рынка. Тогда причиной прекращения работы на территории страны называли отсутствие поставок с завода компании в Бельгии. В компании собирались «рассчитаться с персоналом», а также сохранить в России экологические проекты.

В мае со ссылкой на базу данных Йельского университета в США сообщалось, что с февраля 2022 года из России ушли более 500 иностранных компаний, а еще столько же частично приостановили деятельность в стране.