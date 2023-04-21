Стало известно об уходе Duracell из России

Mash: компания Duracell решила уйти из России

Крупный производитель батареек и аккумуляторов Duracell уйдет из России. Соответствующее решение приняли акционеры компании, сообщает Telegram-канал Mash.

В посте говорится, что причиной прекращения работы на территории страны стало отсутствие поставок продукции с завода компании в Бельгии. Также утверждается, что российская «дочка» Duracell намерена «рассчитаться с персоналом». В приложенном документе отмечено, что компания разрывает действующие контракты и распродает запасы товаров. Официального заявления о прекращении деятельности в стране Duracell не опубликовал.

Продукцию Duracell на некоторое время включали в перечень товаров для параллельного импорта. Однако в июле 2022-го глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ее уберут из списка вместе с другими компаниями, которые возобновили поставки в Россию. Помимо Duracell из перечня исключили производителя средств детской гигиены Merries.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, продолжили работу в стране. По данным Киевской школы экономики, лишь 211 фирм из 468 таких компаний покинули российский рынок. Опрошенные эксперты объяснили это сложностями с поиском покупателей на активы или попытками бизнеса снизить стоимость ухода из России.