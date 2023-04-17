Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:17, 17 апреля 2023Экономика

Большинство иностранных компаний остались в России после заявлений об уходе

WP: большинство заявивших об уходе из России западных компаний продолжили работу в стране

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

В частности, по данным Киевской школы экономики, 468 иностранных организаций объявили о планах уйти из России. Однако только 211 компаний покинули российский рынок. Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии также отметили, что к ноябрю 2022 года реализовать свои планы смогли менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.

При этом, отмечает издание, некоторые организации хотели продать свои российские активы, однако до сих пор не сделали этого, поскольку не смогли найти покупателей или пытаются снизить стоимость ухода из России. «Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли», — говорится в статье WP.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор прокомментировал пожар в Белгороде
В США рассказали о самом большом просчете Запада касательно России
Женщина уволилась из офиса и нашла призвание в создании контента для взрослых
Посол России заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске
Новая помощь МВФ Украине вызвала гнев у глобального Юга
Американского заключенного заживо съели постельные клопы
Нутрициолог развеяла три мифа о еде
Ученый предсказал затопление части Стамбула в будущем
Модель прошлась по улицам в прозрачном платье и без белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.