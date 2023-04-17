Большинство иностранных компаний остались в России после заявлений об уходе

WP: большинство заявивших об уходе из России западных компаний продолжили работу в стране

Большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

В частности, по данным Киевской школы экономики, 468 иностранных организаций объявили о планах уйти из России. Однако только 211 компаний покинули российский рынок. Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии также отметили, что к ноябрю 2022 года реализовать свои планы смогли менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.

При этом, отмечает издание, некоторые организации хотели продать свои российские активы, однако до сих пор не сделали этого, поскольку не смогли найти покупателей или пытаются снизить стоимость ухода из России. «Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли», — говорится в статье WP.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.