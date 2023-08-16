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12:18, 16 августа 2023Из жизни

Зашифрованное послание о спрятанных сокровищах озадачило кладоискателей

Кладоискатели в Лондоне нашли послание в бутылке с загадочным стихотворением

Фото: icemanphotos / Shutterstock / Fotodom

На пляже у Темзы в Лондоне, Великобритания, обнаружили загадочное стихотворное послание в бутылке. Об этом сообщает The Sun.

В прозрачном стеклянном сосуде находился заламинированный лист бумаги со словами «Широкий и Тяжелый, наполняя город, к северу от Freehold вы найдете меня».

Стихотворение озадачило кладоискателей. Одни решили, что оно содержит зашифрованную информацию о местоположении спрятанных сокровищ, другие предложили более прозаичные объяснения смысла находки.

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«Привет всем, у меня для вас загадка. На прошлой неделе я нашел это послание у Темзы. Это похоже на зашифрованное сообщение, и мне оно кажется сложным. Возможно, это что-то из США? Может быть, наши друзья за океаном смогут помочь?» — написал на специализированном форуме член сообщества кладоискателей Крис Грин.

Мнения охотников за сокровищами разделились. Один из авторов комментариев заметил, что слова «Широкий и Тяжелый» написаны с большой буквы, то есть это могут быть названия, а не описания. Другой предположил, что стихотворение относится к игре World of Warcraft, где есть подземелье под названием Freehold. Третий высказал мнение, что бутылка могла приплыть из американского штата Нью-Джерси, где есть населенный пункт под названием Фрихолд.

Часть пользователей сочла, что бутылка выглядит слишком искусственно, чтобы случайно оказаться на берегу, и могла служить подсказкой для игры по поиску сокровищ в Лондоне. Авторы некоторых комментариев сочли, что находка — всего лишь чья-то шутка.

«Я думаю, что это подсказка для игры по поиску сокровищ, и теперь, когда ее нет, на пляже будет много потерянных и сбитых с толку людей», — написал автор еще одного комментария. «Похоже, они тоже не смогли разгадать это и выбросили послание в реку, а сами пошли пить пиво», — согласился с ним другой пользователь.

Ранее сообщалось, что житель Норвегии нашел на пляже острова Серейя брошенную в океан 35 лет назад пластиковую бутылку с запиской внутри и за час сумел разыскать отправительницу при помощи соцсетей. Письмо хорошо сохранилось и было датировано 3 октября 1988 года.

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    Алиса Дмитриева
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