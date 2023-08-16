Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

Daily Star: паукообразная обезьяна в Мексике стянула с женщины топ

Паукообразная обезьяна в мексиканском городе Канкун стянула с женщины кроп-топ и раздела ее, оставив в бюстгальтере на глазах у других туристов. Сцена попала на видео, на которое обратило внимание издание Daily Star.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как обезьяна взбирается на женщину, обхватывая ее всеми лапами. Туристка пытается освободиться и говорит: «Я не знаю, что делать, мне страшно». В этот момент она пытается заставить животное отпустить ее.

Автор видео отвечает: «Она укусит тебя», но затем добавляет, что это шутка. Женщина пытается стянуть с себя обезьяну, но та одной лапой держит ее топ. В итоге примат спускает верхнюю часть одежды туристки, демонстрируя окружающим синий бюстгальтер.

«Кто-нибудь, заберите обезьяну! Мне пора уходить!» — кричит женщина. В конце концов ей удается освободиться, и она говорит: «Ладно, пока!» На этом видео завершается.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахабад, штат Уттар-Прадеш, обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. В конце концов обезьяну заметили на дереве и отобрали у нее сумку со всем содержимым.

