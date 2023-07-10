Обезьяна украла у мотоциклиста сумку с деньгами

NDTV: в Индии обезьяна украла сумку с крупной суммой денег

В индийском городе Шахабад, штат Уттар-Прадеш, обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. Об этом сообщает NDTV.

Владелец мотоцикла Шарафат Хуссейн приехал в бюро регистрации для оформления договора купли-продажи. Пока его не было, к мотоциклу приблизилась обезьяна. На записи с камеры наблюдения видно, что она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку, в которой находились 150 тысяч рупий (166,2 тысячи рублей) наличными, и убежала.

Когда мотоциклист вернулся и обнаружил, что деньги похищены, его охватила паника. Он и очевидцы объединили усилия для поисков животного. В конце концов обезьяну заметили на дереве и отобрали у нее сумку со всем содержимым.

Администрация района признала, что в Шахабаде существует проблема с обезьянами, и заявила, что планирует нанять команду для их отлова и переселения в джунгли.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной суммой денег и сбросила ее с обрыва. Помимо денег, в сумке лежали документы и личные вещи женщины.