Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 16 августа 2023Россия

В России предложили запретить принимать в школы не владеющих языком детей

Глава СПЧ Фадеев предложил запретить принимать в школы не владеющих языком детей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Не владеющих языком детей следует запретить принимать в российские школы. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводит «Интерфакс».

Фадеев отметил, что сегодняшняя версия законодательства не позволяет отказывать в приеме детей в школы.

«Значит, надо изменить закон», — объявил правозащитник.

По словам Фадеева, для того чтобы дети мигрантов в должной мере владели русским языком, перед школой их следует обучать в специальных центрах. Он заявил, что надеется, что соответствующие поправки к законодательству будут приняты и вступят в силу к 1 сентября 2024 года.

Ранее Фадеев предлагал лишать родительских прав не отдающих детей в школу мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России

    Сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу

    Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

    Пьяные туристы провели ночь на Эйфелевой башне и угодили в полицию

    Названа причина отказа проявлять романтические чувства на публике

    У россиян пропал интерес к росту курса доллара

    Дания пообещала призвать Китай высказаться по поводу России

    В Запорожской области встретили предназначавшиеся для атаки на Крым войска ВСУ

    В России предложили запретить принимать в школы не владеющих языком детей

    Крупные российские банки начали поднимать ставки по вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости