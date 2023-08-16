В России предложили запретить принимать в школы не владеющих языком детей

Глава СПЧ Фадеев предложил запретить принимать в школы не владеющих языком детей

Не владеющих языком детей следует запретить принимать в российские школы. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводит «Интерфакс».

Фадеев отметил, что сегодняшняя версия законодательства не позволяет отказывать в приеме детей в школы.

«Значит, надо изменить закон», — объявил правозащитник.

По словам Фадеева, для того чтобы дети мигрантов в должной мере владели русским языком, перед школой их следует обучать в специальных центрах. Он заявил, что надеется, что соответствующие поправки к законодательству будут приняты и вступят в силу к 1 сентября 2024 года.

Ранее Фадеев предлагал лишать родительских прав не отдающих детей в школу мигрантов.