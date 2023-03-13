Глава СПЧ предложил лишать родительских прав не отдающих детей в школу мигрантов

Глава СПЧ Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, не отдающих детей в школу

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые решили не отдавать в школу своих детей. Видео с его заявлением опубликовано на официальном YouTube-канале СПЧ.

По словам Фадеева, у родителей кроме прав есть обязанности, в числе которых обеспечение образования своим детям. «Если в России принято, что все дети имеют образование, то они [мигранты] должны это сделать. Если нет, то извините. На мой взгляд — вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого», — считает он.

В декабре 2022 года член СПЧ Кирилл Кабанов связал рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, с потоками мигрантов в городах страны. Он также заявил, что есть немало случаев, когда преступления, в том числе гомосексуального характера, совершают не взрослые иностранцы, а их дети в школах.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что приток мигрантов в Россию может нести угрозу сохранению духовных традиций. По его словам, привлечение иностранцев объясняется экономическими потребностями страны, однако все больше россиян не могут найти работу, а приезд людей с чужой культурой провоцирует рост преступности и конфликтов, в том числе на национальной и религиозной почве.