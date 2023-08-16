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12:29, 16 августа 2023Культура

Невеста сына Стивена Сигала рассказала о жизни пары в России

Невеста Доминика Сигала рассказала о жизни в России
Айрин Данилова

Айрин Данилова. Кадр: MK-TV МК-ТВ / YouTube

Невеста сына американского актера Стивена Сигала Доминика Айрин Данилова рассказала о подробностях жизни в России. Ее цитирует KP.RU.

По словам Даниловой, пара провела в стране почти весь год. «Нам комфортно в России и действительно нравится развиваться здесь, и пока я не вижу каких-то поводов уезжать из страны», — сказала она.

Возлюбленная Доминика Сигала также отметила, что они много путешествуют. «Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию и, в частности, Москву нашим домом», — добавила Данилова.

Она также поделилась подробностями знакомства с сыном актера. «Познакомились мы в Москве на закрытом светском мероприятии. На тот момент я жила в Дубае и приехала в столицу ненадолго, чтобы решить рабочие вопросы, а вот Доминик как раз таки жил в Москве», — сказала невеста Сигала-младшего, отметив, что изначально они общались только по рабочим вопросам.

В марте стало известно, что сын Стивена Сигала начал отношения с российской моделью. Айрин Данилова обрела широкую популярность после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году.

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    Варвара Кошечкина
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