Сын Стивена Сигала начал отношения с российской моделью

Starhit: сын актера Стивена Сигала начал встречаться с российской моделью

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик начал встречаться с российской моделью Айрин Даниловой. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, пара была замечена на свидании в одном из ресторанов Москвы. Ни Доминик, ни Айрин не стали комментировать информацию об их отношениях.

Данилова обрела широкую популярность после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году.

Сам Доминик Сигал летом прошлого года признавался, что хочет переехать в Россию из-за женщин и культуры страны.

В конце февраля президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы.

Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Кроме американского и российского у Сигала есть также сербское гражданство.

В августе 2022 года он побывал в Донецкой народной республике, где посетил развалины колонии в Еленовке, а также заявил о намерении снять документальный фильм о Донбассе.