Сын Стивена Сигала заявил о намерении переехать в Россию из-за женщин и культуры

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик рассказал о своем намерении переехать жить в Россию. Об этом сообщает «Пятый канал».

32-летний мужчина поведал, что не хотел бы развивать свою кинематографическую деятельность в этой стране, работать актером или кинопродюсером. Он также заметил, что ему нравятся русские женщины из-за того, что они обладают сильным характером и нацелены на создание семьи.

«Что мне нравится в России? Люди, культура, архитектура. Да, я определенно хочу переехать в Россию»,— добавил Доминик Сигал.

Ранее актер, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал раскритиковал канал CNN за распространение фейков о взрыве в украинском СИЗО.

В начале августа появились первые кадры документального фильма Сигала о войне в Донбассе.