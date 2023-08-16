В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

Ракова анонсировала пятый юбилейный конкурс грантов «Москва — добрый город»

В столице в юбилейный пятый раз пройдет конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столичные социально ориентированные некоммерческие организации традиционно выступают нашими надежными партнерами в оказании москвичам уникальных услуг. Конкурс «Москва — добрый город» стал одним из наиболее эффективных инструментов поддержки лучших практик НКО» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

По словам Раковой, с 2019 года победителями конкурса стали 464 организации, на поддержку социальных проектов выделили 1,6 миллиарда рублей. Более 80 тысяч горожан получили необходимую адресную помощь, добавила она.

«Конкурс постоянно развивается, и юбилейный год станет особенным. Мы будем приветствовать совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнесом. Подобные социальные инициативы очень устойчивы и результативны. Кроме того, в этом году сформирован четкий заказ от благополучателей-москвичей на услуги столичных НКО. Добавилось новое направление проектов — помощь участникам СВО и их семьям. И, наконец, мы предложим некоммерческим организациям пройти обучение в обновленной Школе развития НКО социальной сферы», — сказала Ракова.

Вице-мэр добавила, что для удобства подачи заявок организаторы усовершенствовали электронный личный кабинет, который стал еще понятнее и проще.

«Прием заявок на конкурс начнем 24 августа. С этого дня на круглосуточный режим работы перейдет специальная горячая линия. Будем рады видеть в числе участников конкурса проекты опытных организаций и молодых НКО, только начинающих оказывать свои услуги. Уверены, что социальный заказ города привлечет адресную помощь в самые чувствительные сферы жизни москвичей», — рассказала Анастасия Ракова.

В числе наиболее востребованных москвичами услуг НКО по-прежнему остаются проекты «передышки», помогающие родителям в уходе за детьми с особенностями здоровья, а также программы реабилитации людей с инвалидностью, организация трудовых мастерских и сопровождаемое трудоустройство.

Конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» проводится с 2019 года при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Общий объем распределяемых между организациями — победителями конкурса средств составляет 400 миллионов рублей ежегодно. С информационной и организационной поддержкой конкурса помогает специализированный центр занятости «Моя карьера».

