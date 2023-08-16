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11:19, 16 августа 2023Путешествия

Пассажир положил босую ногу на подлокотник попутчицы и вызвал отвращение в сети

Пользователь Reddit пожаловался на попутчика, положившего ногу на подлокотник

Фото: Qwaymind / Reddit

Пассажир самолета положил босую ногу на подлокотник кресла попутчицы, сидевшей спереди, и вызвал отвращение в сети. На инцидент пожаловался пользователь форума Reddit, находившийся рядом с путешественником.

«Вы бы сказали что-нибудь, если бы сидели там?» — спросил у юзеров автор, опубликовав фото произошедшего. На снимке видно, что женщина, сидящая спереди, держит ребенка и не замечает, что ее подлокотник занят чужой ногой.

В комментариях пользователи разозлились из-за нетактичного поведения мужчины. «Я бы на вашем месте сделал фото со вспышкой, чтобы ему стало стыдно», «Случайно пролейте напиток ему на ногу», «Это чертовски мерзко», «Лично я бил бы его по пальцам до тех пор, пока он не перестал бы их чувствовать», — писали юзеры.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.

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    Зарина Дзагоева
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