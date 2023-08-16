Россиянин побывал во Вьетнаме и описал поездку словами «грязь и шум»

Блогер «Дзена» побывал во Вьетнаме и рассказал, что в Ханое везде «кучи мусора»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и описал поездку словами «грязь и шум». Наблюдениями о путешествии он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, в Ханое, столице Вьетнама, везде «кучи мусора», а тротуары в городе забиты скутерами. Кроме того, отметил путешественник, из-за постоянного шума может показаться, что там невозможно жить. «Поначалу он [Ханой] меня шокировал до такой степени, что было страшно переходить дорогу», — рассказал Кутовой.

При этом блогер заметил, что город очень уютный, а жители в нем дружелюбные. «Удивительно, но даже со всеми этими недостатками, атмосфера столицы Вьетнама заставляет влюбиться», — заключил турист.

Он добавил, что после пандемии COVID-19 некоторые знакомые ему заведения закрылись, однако в городе по-прежнему много туристов. «Русских туристов, кстати, тоже встречаю, но очень мало. Давайте исправлять ситуацию!» — призвал путешественник.

Ранее Кутовой поделился впечатлениями от Индии. Россиянин подчеркнул, что для неопытных путешественников поездка в Индию может стать неприятным опытом.