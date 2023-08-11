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07:31, 11 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Индии и описал поездку фразой «нищета и страдания»

Блогер «Дзена» побывал в Индии и ужаснулся грязи и запаху мочи на улицах

Фото: Aquib Akhter / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и описал поездку фразой «нищета и страдания». Наблюдениями о путешествии он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин подчеркнул, что для неопытных путешественников поездка в Индию может стать неприятным опытом. Кутовой рассказал, что ужаснулся грязи и запаху мочи на улицах. При этом в тех же местах, по его словам, можно было заметить красивые древние храмы и дворцы.

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«Люди с проказой, грязные попрошайки, запах мочи и ужасный воздух из-за невероятного загрязнения. Плюс к тому, сотни надоедливых прилипал и мошенников», — обратил внимание путешественник.

Автор добавил, что в индийских городах очень шумно, а движение на дорогах почти не регулируется, что создает большой риск аварий. Кроме того, почти каждый турист проходит через различные пищевые отравления. «Причем это могло случиться практически как угодно — даже чистя зубы в отеле, можно отравиться, набирая в рот водопроводную воду. Можно умыться и занести инфекцию», — объяснил Кутовой.

По словам россиянина, в Индию стоит ехать тем, кто готов «проверить себя на прочность» и ощутить «потрясение до глубины души».

Ранее Россия отправила Индии предложение с условиями для безвизовых поездок туристов. В Минэкономразвития отметили, что предложение содержит запуск групповых безвизовых поездок в обе стороны.

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    Зарина Дзагоева
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