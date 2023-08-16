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12:53, 16 августа 2023Россия

В российской школьной программе появится новый предмет

Депутат Госдумы Казакова: в школьной программе появится предмет о профориентации

Фото: Сергей Метелица / ТАСС

В российской школьной программе появится предмет о профориентации. Об этом председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала журналистам «Парламентской газеты».

«Мы предложили назвать новый урок "Россия — мои горизонты"», — пояснила Казакова. По словам депутата, на занятиях ученикам будут рассказывать о профессиях и необходимых для них навыках, а также о зарплате в различных сферах экономической деятельности.

Внедрять новый предмет будут по аналогии с «Разговорами о важном», отметила Казакова. По ее словам, такой пилотный проект уже реализуется, в нем участвуют 2,5 миллиона школьников. Всего программа должна охватить более восьми миллионов школьников с шестого класса и старше, добавила депутат.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о новом подходе к изучению истории. По его словам, в новом учебнике истории для старшеклассников был реализован отход от изучения материала с позиции европоцентризма. «В целом учебник, лично на мой взгляд, глубокий, содержательный», — отметил министр.

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    Алан Босиков
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