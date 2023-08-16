Срок службы деревянного дома оценили

Эксперт Фидаров: срок службы деревянного дома по стандартам — сто и более лет

Срок службы деревянного дома, построенного по стандарту, составляет сто и более лет. Долговечность такой постройки оценил директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров в интервью «Российской газете».

По словам эксперта, в старых строительных нормах и правилах прописано, что срок службы деревянного дома — 30 лет, после чего зданию требуется капитальный ремонт. Однако, подчеркнул он, в те годы отсутствовали современные технологии — там речь идет о брусчатых, срубовых конструкциях, каркасно-щитовых.

«По австрийским нормам сейчас срок службы любых деревянных домов, построенных по стандарту, — сто лет и более. При правильной эксплуатации, своевременной замене изношенных материалов, кровельного покрытия, устранении механических повреждений», — пояснил Фидаров. Он добавил, что специалисты строительной сферы начали проводить работы по исследованию факторов, влияющих на долговечность деревянных домов, чтобы увеличить их срок службы. На примере старых деревянных зданий, возведенных несколько веков назад, они изучают, как себя «ведет» материал, какая у этих домов остаточная несущая способность, а также каким образом повреждаются открытая и закрытая древесина.

Специалист отметил, что, согласно оценке Ассоциации деревянного домостроения, доля деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве составляет 40 процентов. Их стоимость по сравнению с прошлым летом значительно не изменилась. Фидаров пояснил, что из-за низкой доли иностранных комплектующих курс доллара на цену деревянных построек практически не влияет. «В пересчете на дом скачок доллара дает до двух процентов к стоимости», — сообщил он.

Эксперт также указал, что после снижения интереса к загородным домам начиная с апреля текущего года спрос вновь стал увеличиваться. «Сейчас у всех компаний хорошая загрузка на 2-3 месяца вперед, много заказов. Но это реализуется отложенный спрос, что будет дальше, трудно сказать», — подытожил он.

В августе стало известно, что в России начнут строить деревянные девятиэтажные жилые дома после завершения испытаний пожарной службы.