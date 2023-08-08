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17:35, 8 августа 2023Среда обитания

В России начнут строить деревянные девятиэтажки

Минстрой России: деревянные девятиэтажки начнут строить после пожарных испытаний

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Деревянные девятиэтажные жилые дома в России начнут строить после завершения испытаний пожарной службы, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли у президента страны Владимира Путина. Фрагмент беседы министра с главой государства опубликован на сайте Кремля.

Путин напомнил о своей просьбе скорректировать до 1 июня 2023 года законодательство, сделав более доступным деревянное домостроение, и поинтересовался, почему это не было сделано. По словам Файзуллина, конструктивная часть работы уже завершена и четырехэтажное индивидуальное деревянное строительство доступно. Вопросы же девятиэтажного строительства пока «находятся в экспертизе».

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Президент, в свою очередь, отметил, что реализуются и проекты строительства 12-этажных деревянных домов. Глава Минстроя подтвердил, что их строят за рубежом, а в России тоже «появились производства, которые могут это делать». В ответ Путин попросил реализовать проект запуска деревянного строительства как можно быстрее.

Деревянные высотки уже много лет строят в Германии, Австрии, Норвегии, Австралии. Дорожную карту деревянного домостроения в России Минстрой и МЧС утвердили год назад, а в августе 2022 года в городе Соколе Вологодской области построили первую в стране многоэтажку из дерева.

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    Дмитрий Воронин
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