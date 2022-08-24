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Построена первая в России деревянная многоэтажка

В Вологодской области возвели первый в России многоэтажный дом из дерева

Фото: страница «Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России» во «ВКонтакте»

В городе Соколе Вологодской области построили первые в России многоэтажные дома из дерева. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о четырехэтажных зданиях из многослойных клееных деревянных панелей (Cross-Laminated Timber, CLT) в жилом комплексе «Соколики» на улице Советской. В каждом доме будет по 32 квартиры — «однушки» и «двушки» площадью от 45 до 65 квадратных метров. Лестничные пролеты расположены по центру и отделаны негорючими материалами.

По действующим противопожарным нормам деревянные конструкции должны быть закрыты как снаружи, так и внутри, потому стены комнат обшиты гипсокартоном. В расположенных в подобных помещениях оконных рамах, на балконах нет зазоров. Панели обработаны с высокой точностью и соединяются без трещин.

Отмечается, что возведение многоэтажных домов из CLT-панелей — экологичная и перспективная технология. Однако ранее она не применялась для строительства подобных зданий в России.

«Это первые многоэтажные жилые дома в России, которые строятся с применением CLT. Панели могут быть любой толщины и применяются в качестве перекрытий, несущих стен, ограждений балконов. Древесина — экологически чистый материал, а Вологодская область — лесной регион. У населения есть запрос на экологичность», — заявил начальник департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев. Специалист добавил, что видит большую перспективу данной технологии для возведения социальных объектов, а также для удаленных районов, где нет строительства из бетона или кирпича.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин назвал деревянные многоэтажки безопасными и долговечными. По словам эксперта, подобные дома будут отличаться от привычных зданий из брусьев и могут прослужить около ста лет. Кроме того, при правильном использовании стройматериалов из дерева затраты будут меньшими, чем на конструкции из железобетона.

Нина Ташевская
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