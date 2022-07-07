Оценена безопасность деревянных многоэтажек

Архитектор Заливухин назвал деревянные многоэтажки безопасными и долговечными

Деревянные многоэтажные дома назвали безопасными и долговечными. Такую оценку конструкциям дал архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, подобные дома будут отличаться от привычных зданий из брусьев и могут прослужить около ста лет. «Речь идет не о многоэтажных зданиях в 25 этажей, речь идет о 2-3-4 этажах. Под деревянными подразумеваются сами конструкции — это клееная древесина, не просто какое-то дерево, обработана всей необходимой противопожарной обработкой. Конструкции могут быть до семи этажей совершенно безопасными», — пояснил Заливухин.

Архитектор добавил, что деревянные дома являются более экологичными, чем обычные, а сырья для их производства достаточно в России. По оценкам специалиста, при правильном использовании стройматериалов из дерева затраты будут меньшими, чем на конструкции из железобетона.

«Это не связано с санкциями. Это связано с тем, что мы хотим развивать свое национальное производство из тех материалов, которых у нас в избытке. Это планировалось и раньше. Это направление развивается во всем мире — строительство среднеэтажных домов из клеено-деревянных конструкций», — добавил Заливухин.

Ранее Минстрой и МЧС России утвердили план деревянного домостроения в стране до 2024 года. Согласно документу, ведомства подготовят проекты общественных зданий и жилых домов высотой от 3 до 12 этажей. Конструкции планируют построить из перекрестно клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона.