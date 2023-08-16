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15:38, 16 августа 2023Россия

Власти Коми высказались об уехавшем в США экс-главе Минсельхоза

В Коми связали слова Шаронова об уважении к труду в США с нуждой в убежище
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Денис Шаронов

Денис Шаронов. Кадр: БНК / YouTube

Слова экс-главы Минсельхоза в Республике Коми Дениса Шаронова об уважении к человеку труда в США, где он теперь стал дальнобойщиком, связаны с нуждой в политическом убежище. Об этом заявили в пресс-службе правительства российского региона, высказывание от представителей властей приводит РИА Новости.

До этого агентство RTVI выяснило, что Шаронов уехал в США и устроился там дальнобойщиком. Бывший министр принял решение покинуть Россию после получения повестки в рамках частичной мобилизации. Шаронов утверждал, что лишился поста министра сельского хозяйства Коми в ходе затяжного конфликта с главой региона Владимиром Уйбой.

В интервью он также рассказал, что профессия дальнобойщика для него временная. После легализации в США Шаронов готов применить на практике свои знания в сельском хозяйстве.

В пресс-службе правительства Коми разъяснили, что Шаронов руководил региональным министерством сельского хозяйства и потребительского рынка с декабря 2020 года по январь 2022 года. Его освободили от этой должности, поскольку он не справился с задачами по развитию отрасли.

«Сегодняшняя риторика Шаронова объясняется его желанием получить политическое убежище в США», — резюмировали в пресс-службе правительства российского региона.

Из открытых источников в сети следует, что Шаронов учился на агронома-технолога в Оренбургском государственном аграрном университете. С 2008 по 2014 год он был директором «Райффайзен Агро», занимавшейся строительством комбикормового завода в Ставрополье. Позже его сделали заместителем гендиректора Новоалександровского мясокомбината.

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    Анна Щербакова
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