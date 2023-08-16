Российский министр уехал в США и устроился на работу дальнобойщиком

Бывший глава Минсельхоза Коми Шаронов уехал в США и устроился там дальнобойщиком

Бывший глава министерства сельского хозяйства и потребительского рынка в Республике Коми Денис Шаронов уехал в США и устроился там на работу дальнобойщиком. Он принял решение покинуть Россию после получения повестки в рамках частичной мобилизации. Подробности о жизни россиянина приводятся в материале RTVI.

Первоначально агентство обратило внимание на видеоролик в соцсетях, на котором мужчина рассказал блогеру, что недавно он был российским министром, а затем перебрался в Соединенные Штаты. Используя сервисы распознавания лиц, журналисты RTVI установили, что героем видео является Денис Шаронов — экс-глава Минсельхоза Коми. Мужчина оставил пост в январе 2022 года. В октябре того же года ему пришла повестка.

В разговоре с RTVI бывший министр отметил, что дважды подвергся в России уголовному преследованию, оба раза его оправдал и реабилитировал суд. По мнению Шаронова, дела против него были сфабрикованы. Он утверждает, что с должности министра сельского хозяйства Коми его уволили в ходе затяжного конфликта с главой региона Владимиром Уйбой.

Шаронов признался, что профессия дальнобойщика для него временная. После легализации в США он намерен применить на практике свои знания в сельском хозяйстве.

Из открытых источников в сети следует, что Шаронов учился на агронома-технолога в Оренбургском государственном аграрном университете. С 2008 по 2014 год он был директором «Райффайзен Агро», занимавшейся строительством комбикормового завода в Ставрополье. Позже его сделали заместителем гендиректора Новоалександровского мясокомбината. С 2020 по январь 2022 года Шаронов занимал пост министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

Ранее сообщалось, что в Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию сына бывшего красноярского губернатора предпринимателя Артема Усса.