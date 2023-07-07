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16:33, 7 июля 2023Мир

В Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию Усса

В Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию сына экс-губернатора Усса

В Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию сына бывшего красноярского губернатора, предпринимателя Артема Усса. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на решение инстанции.

Кассационный суд республики отменил решение об экстрадиции по запросу Соединенных Штатов в виду того, что Усс больше не находится на национальной территории страны. При этом отмечается, что расследование по факту побега Усса из-под домашнего ареста в Италии продолжается.

«Пока нет обоснования решения, мы не можем сказать, сняты ли обвинения в контрабанде нефти, поскольку генеральная прокуратура обосновала отмену экстрадиции именно на основании того, что данный пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением», — пояснил адвокат россиянина в беседе с ТАСС.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Отмечается, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме.

В ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

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    Виктория Кондратьева
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