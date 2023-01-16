Задержанный в Италии россиянин Усс захотел быть экстрадированным в Россию

ANSA: Задержанный в Италии россиянин Артем Усс захотел быть экстрадированным в Россию

Задержанный в Италии российский предприниматель, сын губернатора Красноярского края Артем Усс захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что судьи в Милане еще не приняли решения об экстрадиции задержанного гражданина России в США, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, что может обернуться заключением до 30 лет. Усс уже обратился с просьбой в суд. Одновременно запрос об экстрадиции направили компетентные российский органы.

По данным ТАСС, решение по вопросу об экстрадиции в США пока отложено, так как адвокаты россиянина запросили у американской стороны дополнительную информацию о будущем месте, условиях содержания, а также о том, по каким статьям будут судить их подзащитного. Защитники Усса отметили, что в Италии за вменяемые ему преступления предполагаются гораздо меньшие сроки заключения. Также, по мнению адвокатов, в случае экстрадиции в США Усса могут использовать для обмена арестованными между Москвой и Вашингтоном.

В ноябре 2022 года апелляционный суд Милана принял решение освободить Артема Усса — сына красноярского губернатора Александра Усса — из тюрьмы под домашний арест, как ходатайствовали его адвокаты. На него уже надели электронный браслет, который Усс должен будет носить до завершения рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США. Ему наряду еще с пятью гражданами России предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Усса задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября. Он собирался вылететь из Италии в Турцию, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

Другой обвиняемый — Юрий Орехов — тогда же был взят под стражу в Германии. Ему предъявили такие же обвинения.

