Задержанного сына губернатора Красноярского края выпустили под домашний арест

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса выпустили под домашний арест в Италии

Апелляционный суд Милана принял решение освободить Артема Усса — сына красноярского губернатора Александра Усса — из тюрьмы под домашний арест, как ходатайствовали его адвокаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

На него уже надели электронный браслет, который Усс должен будет носить до завершения рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США. Ему наряду еще с пятью гражданами России предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Усса задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября. Он собирался вылететь из Италии в Турцию, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

Другой обвиняемый — Юрий Орехов — тогда же был взят под стражу в Германии. Ему предъявили такие же обвинения.