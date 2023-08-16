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10:18, 16 августа 2023Россия

В российском регионе назвали число пропавших на СВО и плененных ВСУ жителей

Пермский омбудсмен Сапко: семь жителей края в плену ВСУ, еще 32 человека пропали

Фото: РИА Новости

Семеро жителей Пермского края находятся в украинском плену, еще 32 жителя региона числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил пермский уполномоченный по правам человека в крае Игорь Сапко в интервью изданию Business Class.

По словам омбудсмена, за период его деятельности домой из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулись 11 военнослужащих.

Формированием списков плененных в ходе специальной военной операции (СВО) россиян и их последующим обменом занимается Минобороны, сказал Сапко. Он подчеркнул, что вопросами освобождения военнослужащих также занимается контактная группа при Уполномоченной по правам человека в России.

15 августа в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу назвал освобождение пленных одной из главных задач спецоперации. Глава Минобороны сообщил, что с этой целью Москва уже установила контакты с международными гуманитарными организациями.

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    Алан Босиков
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