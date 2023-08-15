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10:41, 15 августа 2023Россия

Шойгу назвал одну из главных гуманитарных задач СВО

Шойгу: освобождение пленных — одна из главных гуманитарных задач России в СВО

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Освобождение пленных является одной из главных гуманитарных задач России в спецоперации на Украине. Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Шойгу, для этого Россия уже наладила прочный контакт с такими международными гуманитарными организациями, как комитет Красного Креста. Однако он отметил, что Москва сталкивается с противодействием обмену пленными со стороны Киева.

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«Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат», — подытожил он.

В конце июля в Луганской народной республике сообщили о возвращении 11 освобожденных из украинского плена бойцов. Вернувшимся военным потребовалась помощь медиков

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    Марк Леонов
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