Шойгу назвал одну из главных гуманитарных задач СВО

Шойгу: освобождение пленных — одна из главных гуманитарных задач России в СВО

Освобождение пленных является одной из главных гуманитарных задач России в спецоперации на Украине. Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Шойгу, для этого Россия уже наладила прочный контакт с такими международными гуманитарными организациями, как комитет Красного Креста. Однако он отметил, что Москва сталкивается с противодействием обмену пленными со стороны Киева.

«Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат», — подытожил он.

В конце июля в Луганской народной республике сообщили о возвращении 11 освобожденных из украинского плена бойцов. Вернувшимся военным потребовалась помощь медиков

