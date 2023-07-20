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23:35, 20 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о возвращении 11 освобожденных из украинского плена бойцов

Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении 11 освобожденных из украинского плена бойцов
Виктория Сердюкова

Виктория Сердюкова. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одиннадцать освобожденных за прошедшие три месяца из украинского плена бойцов возвращаются в Луганскую народную республику (ЛНР), сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, обмен пленными состоялся в мае и июне 2023 года. Как указала омбудсмен, военным требовалась квалифицированная помощь медиков, поэтому они находились на территории одного из субъектов РФ. «Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в ЛНР.

Сердюкова отметила, что военных определят в одно из учреждений здравоохранения ЛНР для реабилитации и получения медицинской документации.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в результате обмена пленными между Россией и Украиной более 150 военнослужащих второго армейского корпуса вернулись домой.

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    Марина Совина
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