Подсчитано число вернувшихся из плена военных ЛНР в 2023 году

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в 2023 году в ходе обмена из плена возвращены 153 военнослужащих

С начала 2023 года в результате обмена пленными между Россией и Украиной более 150 военнослужащих второго армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР) вернулись домой. Такое число назвала в беседе с ТАСС омбудсмен Виктория Сердюкова.

«В 2023 году в ходе обменов между Российской Федерацией и государством Украина из плена возвращены 153 военнослужащих 2-го армейского корпуса», — сказала уполномоченная по правам человека в ЛНР.

Она добавила, что на данный момент, согласно подсчетам, свыше десяти военных, которых ранее освободили из плена, проходят лечение в других регионах России.

Ранее Сердюкова докладывала о проблемах со здоровьем у вернувшихся из плена военнослужащих. Она отметила, что серьезные осложнения возникали в результате длительного пребывания в плену и перенесенных пыток.