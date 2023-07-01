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13:23, 1 июля 2023Бывший СССР

Подсчитано число вернувшихся из плена военных ЛНР в 2023 году

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в 2023 году в ходе обмена из плена возвращены 153 военнослужащих

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С начала 2023 года в результате обмена пленными между Россией и Украиной более 150 военнослужащих второго армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР) вернулись домой. Такое число назвала в беседе с ТАСС омбудсмен Виктория Сердюкова.

«В 2023 году в ходе обменов между Российской Федерацией и государством Украина из плена возвращены 153 военнослужащих 2-го армейского корпуса», — сказала уполномоченная по правам человека в ЛНР.

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Она добавила, что на данный момент, согласно подсчетам, свыше десяти военных, которых ранее освободили из плена, проходят лечение в других регионах России.

Ранее Сердюкова докладывала о проблемах со здоровьем у вернувшихся из плена военнослужащих. Она отметила, что серьезные осложнения возникали в результате длительного пребывания в плену и перенесенных пыток.

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    Екатерина Улитина
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