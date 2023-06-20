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23:52, 20 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах со здоровьем у вернувшихся из плена военных из ЛНР

Омбудсмен Сердюкова: у вернувшихся из плена военных из ЛНР имеются проблемы со здоровьем

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова»

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале сообщила о скором возвращении из плена 11 военнослужащих в ходе майского обмена между Россией и Украиной. По ее словам, у некоторых из них имеются серьезные проблемы со здоровьем.

«В результате длительного пребывания в плену, перенесенных пыток и издевательств, без своевременного оказания адекватной медицинской помощи с украинской стороны, у некоторых ребят есть серьезные осложнения», — заявила омбудсмен.

Сердюкова подчеркнула, что российские медики уже оказали им необходимую помощь, добавив, что они продолжат лечение и пройдут необходимый курс реабилитации по возвращении домой.

Ранее стало известно, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что алгоритм обмена довольно непростой.

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    Марина Совина
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