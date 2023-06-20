Стало известно о проблемах со здоровьем у вернувшихся из плена военных из ЛНР

Омбудсмен Сердюкова: у вернувшихся из плена военных из ЛНР имеются проблемы со здоровьем

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале сообщила о скором возвращении из плена 11 военнослужащих в ходе майского обмена между Россией и Украиной. По ее словам, у некоторых из них имеются серьезные проблемы со здоровьем.

«В результате длительного пребывания в плену, перенесенных пыток и издевательств, без своевременного оказания адекватной медицинской помощи с украинской стороны, у некоторых ребят есть серьезные осложнения», — заявила омбудсмен.

Сердюкова подчеркнула, что российские медики уже оказали им необходимую помощь, добавив, что они продолжат лечение и пройдут необходимый курс реабилитации по возвращении домой.

Ранее стало известно, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что алгоритм обмена довольно непростой.