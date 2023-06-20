Омбудсмен Москалькова: более 30 жителей Белгородской области вернули из украинского плена

Более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее комментарий приводит ТАСС.

Омбудсмен отметила, что алгоритм обмена довольно непростой. По этой причине еще не все белгородцы вернулись в семьи, пояснила Москалькова.

По ее данным, последний обмен произвели недавно, в числе 94 человек был один из Белгородской области.

До этого Москалькова в Telegram-канале рассказала, что встретилась с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

